HOME NEWS MEGAPOLITAN

Waspada Balap Liar saat Ramadhan di Cempaka Putih, Warga Resah

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 09 Maret 2025 |14:29 WIB
Waspada Balap Liar saat Ramadhan di Cempaka Putih, Warga Resah
Balap Liar
A
A
A

BEKASI - Petugas kepolisian bersama Polisi Militer (PM) Pomdam Jaya membubarkan aksi balap liar di kawasan Rawasari, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pada Minggu (9/3/2025) dini hari. 

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, peristiwa tersebut bermula dari laporan warga. Sebab selama ini, masyarakat resah akan aksi balap liar. 

"Kami langsung menerjunkan tim gabungan untuk merespons cepat laporan warga," ujar Susatyo.

Dia menyebut bahwa aksi balap liar di jalan itu tak hanya berbahaya untuk para pelaku. Namun juga membahayakan pengendara lain.

"Balap liar ini tidak hanya membahayakan pelaku, tetapi juga pengguna jalan lainnya," tambahnya.

