Rustini Muhaimin Salurkan Bantuan dan Beri Trauma Healing ke Korban Banjir Bekasi

JAKARTA - Pengurus Pusat Harakah Majelis Taklim (HMT) membantu korban banjir di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Target utama dalam kegiatan sosial ini adalah anak-anak yang banyak memerlukan bantuan.

Pembina PP HMT, Rustini Muhaimin Iskandar mengatakan, kesulitan yang dirasakan anak-anak korban banjir serta seluruh korban lainnya adalah bagian dari ujian Allah Ta’ala. Sebab itu ia hadir untuk meringankan beban mereka.

"Adik-adik semua dan seluruh korban banjir di Bekasi ini tentu masih dalam kesulitan. Kedinginan, puasa-puasa listrik mati, sulit untuk mandi karena air bersih masih sulit didapat,” ujar Rustini di SDN Jatirasa V, Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu (9/3/2025).

“Karena itu kami hadir di sini untuk meringankan beban adik-adik semua,"sambungnya.

Pembina DPP Perempuan Bangsa itu memompa semangat seluruh korban banjir untuk optimis menatap masa depan yang lebih baik. Terlebih saat ini adalah bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan.

"Tapi adik-adik semua sekarang ini bulan suci Ramadan, bulan penuh keberkahan. Jadi meski adik-adik semua dalam kondisi yang sulit, Insya Allah Allah tetap dan akan semakin mencintai adik-adik semua,”ujarnya.

“Apa yang adik-adik lakukan dalam kondisi sulit, itu justru pahalanya tambah berlipat-lipat," lanjut Rustini.

Dia mengaku bahagia lantaran dapat membantu orang lain. Seperti yang diharapkannya saat ini, bisa bermanfaat untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan. Karena ketika melakukan hal baik akan kembali kepada dirinya sendiri dan dapat menjadi bekal ketika di akhirat nanti.