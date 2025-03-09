Jalan Raya Mampang Sawangan Kembali Banjir saat Depok Hujan Deras, Berangsur Surut

DEPOK - Jalan Raya Mampang-Sawangan, Pancoran Mas, Kota Depok kembali banjir saat wilayah Depok dan sekitarnya diguyur hujan dengan intensitas deras pada Minggu (9/3/2025) siang. Banjir diperparah dengan luapan Kali Licin yang melintasi kawasan tersebut ditambah sistem drainase yang dangkal.

Pantauan Okezone di lokasi pada Minggu (9/3) sore terlihat banjir mulai berangsur surut hanya menyisakan 20-30 centimeter dan dapat dilalui kendaraan roda dua dan empat menuju Margonda maupun Sawangan.

Sementara itu terlihat satu alat berat mini eskavator dan satu mini dump truk dari Dinas PUPR Bidang Sumber Daya Air (SDA) Kota Depok dikerahkan untuk mengangkut sampah yang tersangkut di aliran Kali Licin tersebut. Sampah dedaunan, Styrofoam, kayu, bambu dan lainnya tersangkut di bawah Masjid Jami Al-Istiqomah yang tepat berada di atas badan kali.