HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rumah Lantai 3 Ambruk di Kota Bogor, Dua Orang Terluka

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 09 Maret 2025 |18:02 WIB
Rumah Lantai 3 Ambruk di Kota Bogor, Dua Orang Terluka
Rumah Ambruk
A
A
A

BOGOR - Rumah ambruk terjadi di wilayah Kelurahan Cikaret, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Dua orang mengalami luka-luka dalam kejadian ini.

Bidang Operasi Tagana Kota Bogor Sumardi mengatakan peristiwa itu terjadi pada Sabtu 8 Maret 2025 malam. Dimana, terdapat bangunan rumah warga berlantai 3 milik Amir tiba-tiba roboh.

"Bapak Amir mengalami luka tangan serta memar di pundak," kata Sumardi, Minggu (9/3/2025).

Tidak hanya itu, bangunan tersebut menimpa rumah warga lain di sampingnya milik Asep Supijana. Istrinya yang bernama Endah mengalami luka-luka.

"Ibu Endah sedang tidur di kamar mengalami memar dan luka bagian kaki dan pipi akibat terkena reruntuhan bangunan," jelasnya.

Diduga, robohnya bangunan karena konstruksi yang tidak stabil ditambah guyuran hujan sejak beberapa hari lalu. Sementara, kedua korban Amir dan Endah sudah mendapatkan pertolongan medis.

"Korban sudah ditangani medis dari Dinkes dan PMI serta pengobatan pijit untuk memulihkan kondisi korban," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
