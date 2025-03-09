Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Duga Ibu dan Anak yang Ditemukan Tewas Dalam Tower Air Telah Dieksekusi 3-4 Hari Sebelum Ditemukan 

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 09 Maret 2025 |17:29 WIB
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Diduga korban pembunuhan, seorang Ibu, TSL (59) dan anak perempuannya, ES (35) ditemukan tewas dalam toren air di kawasan Tambora, Jakarta Barat pada Jumat (7/3). Polisi menduga korban sudah meninggal dunia sejak 3-4 hari sebelum ditemukan.

Dia menerangkan penemuan dua jenazah itu, ketika tim penyidik mendatangi lokasi, dan mencium bau tidak sedap dari toren air tersebut.

"Iya, bau banget gitu, karna kan kita perkirakan bisa di eksekusi itu 3-4 hari sebelum kita temukan. masih diduga ya, kita belum tau tanggalnya tapi 3 atau 4 hari sebelum kita temukan jenazah," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Arfan Zulkan Sipayung kepada wartawan, Minggu (9/3/2025).

Kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku dan motif kejadian. Sementara sudah ada 3 saksi yang diperiksa.

Arfan menambahkan, bahwa kedua korban mengalami luka pada bagian kepala.

"Benda tumpul lah, tapi kan kita belum bisa ambil final juga ya, karna visumnya kan dari dokter, tapi kan dari sisi fisik nya yang kita lihat luka di kepala gitu. Itu yang kita curigai, wah ini kok ada luka di kepala gitu loh," tuturnya.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
