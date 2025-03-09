Polisi Sisir CCTV dan Periksa Tiga Saksi Guna Ungkap Kematian Ibu dan Anak di Dalam Toren Air

JAKARTA - Polisi masih menyelidiki kematian Ibu dan Anak, TSL (59) dan ES (35) yang ditemukan tewas dalam toren air di kawasan Tambora, Jakarta Barat pada Jumat (7/3). Polisi telah melakukan penyisiran terhadap CCTV di lokasi kejadian.

"Disisir-sisir (CCTV) , cuma kan ranahnya untuk penyidikan kami ga sampaikan ke media dulu," Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Arfan Zulkan Sipayung kepada wartawan, Minggu (9/3/2025).

Selain itu, dia menyampaikan pihaknya telah memeriksa 3 orang sebagai saksi, guna mengungkap pelaku dan motif kejadian. Sementara itu, Arfan menyampaikan bahwa peristiwa ini bermula dari laporan dari salah satu anak korban berinisial R, yang selama ini tinggal satu rumah dengan kedua korban.

"Yang pasti kita benarkan korban dua duanya meninggal di dalam toren, dan melaporkan hilang juga saudara R, anaknya yang masih hidup kan. Hilang itu sekitar tanggal 2, tapi laporan ke polsek sekitar tanggal 4 atau 5 ke polsek Tambora," ucapnya.

Dia menceritakan, setelah adanya laporan itu tim penyidik pun mendatangi lokasi. Setibanya di lokasi polisi mencium bau tak sedap yang bersumber dari toren air.