INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diduga Mesum di Kontrakan, Sejoli Digerebek Warga Lalu Disoraki Pakai Chant Sepakbola

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 10 Maret 2025 |00:02 WIB
Diduga Mesum di Kontrakan, Sejoli Digerebek Warga Lalu Disoraki Pakai <i>Chant</i> Sepakbola
Warga gerebek sejoli mesum
A
A
A

BOGOR - Pasangan sejoli digrebek warga di wilayah Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Pasangan tersebut diduga berbuat tak senonoh dalam kontrakan.

Dalam video yang beredar, tampak sejunlah warga dan aparat sudah berkumpul. Warga menanti sejoli itu keluar dari dari dalam kontrakan.

Bukan anarkis, warga justru kompak menyanyikan chants kepada pasangan sejoli tersebut.

"Bila engkau tidak sopan, ku yakin pulang tak nyaman selamat datang di Bogor kota hujan," nyanyi warga dalam video dikutip, Minggu (9/3/2025).

Tidak lama, pasangan sejoli itu terlihat keluar dari dalam kontrakan. Keduanya dikawal ketat oleh aparat untuk selanjutnya dibawa ke Mapolsek Gunung Putri guna dimintai keterangan lebih lanjut.

Terpisah, Kapolsek Gunung Putru AKP Auila Robby membenarkan adanya kejadian tersebut. Berawal adanya keseresahan dari warga yang kerap melihat pasangan tersebut di dalam kontrakan.

"Jadi tadi malam itu kronologisnya mereka itu sudah berpacaran, memang ditungguin sama warga di kontrakan perempuan," kata Robby.

Topik Artikel :
bogor pasangan mesum mesum
