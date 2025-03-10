Pemprov Jakarta Bakal Bebaskan 634 Bidang Tanah untuk Normalisasi Ciliwung di Cawang, Bidara Cina dan Pangadegan

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) bakal mulai membebaskan 634 bidang lahan di Cawang dan Bidara Cina, Jakarta Timur serta Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan untuk program normalisasi Kali Ciliwung. Diketahui pembebasan lahan untuk normalisasi sempat menemui kendala di setiap era kepemimpinan di Jakarta.

"Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa ada 3 wilayah yang menjadi fokus pembebasan lahan untuk normalisasi Ciliwung, yakni Cawang, Bidara Cina dan Pengadegan. Adapun rinciannya ialah sebagai berikut: Cawang 411 bidang tanah, Bidara Cina 162 bidang tanah dan Pengadegan 61 bidang tanah," kata Sekretaris Dinas SDA, Hendri.

"Cawang: 58.946 m2, Pengadegan: 13.101 m2, Bidara Cina: 57.035 m2," tambahnya.

Hendri membeberkan sejumlah kendala dihadapi pihaknya saat proses pembebasan lahan dilakukan mulai dari hak atas tanah perlu teliti hingga anggaran yang terbatas.

"Alas Hak masih ada sebagian yang masih berupa tanah garapan, sehingga pembuktian kepemilikannya perlu penelitian yang lebih komprehensif; anggaran terbatas; dalam proses pembuatan Penetapan Lokasi (Penlok), masih ada warga yang menolak (tidak sepakat) dengan rencana normalisasi. Mereka tidak ingin tanahnya dibebaskan," ucapnya.