Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemprov Jakarta Bakal Bebaskan 634 Bidang Tanah untuk Normalisasi Ciliwung di Cawang, Bidara Cina dan Pangadegan 

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 10 Maret 2025 |06:47 WIB
Pemprov Jakarta Bakal Bebaskan 634 Bidang Tanah untuk Normalisasi Ciliwung di Cawang, Bidara Cina dan Pangadegan 
Banjir di Jakarta (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) bakal mulai membebaskan 634 bidang lahan di Cawang dan Bidara Cina, Jakarta Timur serta Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan untuk program normalisasi Kali Ciliwung. Diketahui pembebasan lahan untuk normalisasi sempat menemui kendala di setiap era kepemimpinan di Jakarta.

"Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa ada 3 wilayah yang menjadi fokus pembebasan lahan untuk normalisasi Ciliwung, yakni Cawang, Bidara Cina dan Pengadegan. Adapun rinciannya ialah sebagai berikut: Cawang 411 bidang tanah, Bidara Cina 162 bidang tanah dan Pengadegan 61 bidang tanah," kata Sekretaris Dinas SDA, Hendri.

"Cawang: 58.946 m2, Pengadegan: 13.101 m2, Bidara Cina: 57.035 m2," tambahnya.

Hendri membeberkan sejumlah kendala dihadapi pihaknya saat proses pembebasan lahan dilakukan mulai dari hak atas tanah perlu teliti hingga anggaran yang terbatas.

"Alas Hak masih ada sebagian yang masih berupa tanah garapan, sehingga pembuktian kepemilikannya perlu penelitian yang lebih komprehensif; anggaran terbatas; dalam proses pembuatan Penetapan Lokasi (Penlok), masih ada warga yang menolak (tidak sepakat) dengan rencana normalisasi. Mereka tidak ingin tanahnya dibebaskan," ucapnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189711//pramono_anung-Ijwg_large.jpg
Pramono: Banjir Jakarta Bisa Ditangani Asal Air Rob Tak Naik, Kita Punya 1.200 Pompa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189546//jalan_pangeran_antasari_macet-wlkd_large.jpg
Jalan Prapanca 5 Banjir, Jalan Pangeran Antasari Macet Parah Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189544//belasan_motor_mogok_saat_terobos_banjir_di_jalan_prapanca_5-16RZ_large.jpg
Terobos Banjir di Jalan Prapanca 5 Jaksel, Belasan Motor Mogok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189519//banjir_jakarta-NU35_large.jpg
Hujan Deras, Pela Mampang dan Cilandak Barat Jaksel Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/320/3189365//bencana-OpKn_large.jpg
12 Perusahaan di Balik Rusaknya Hutan dan Banjir Besar di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/482/3189309//obat-g1vx_large.jpg
Dokter Pastikan Obat RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang Aman dan Cukup
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement