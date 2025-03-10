Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tembok Rumah Warga di Depok Jebol Diterjang Banjir, Pemkot Bakal Lakukan Evaluasi

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 10 Maret 2025 |09:19 WIB
Tembok Rumah Warga di Depok Jebol Diterjang Banjir, Pemkot Bakal Lakukan Evaluasi
Banjir (foto: Okezone)
A
A
A

DEPOK - Wakil Wali Kota (Wawalkot) Depok, Chandra Rahmansyah mengecek langsung ke Perumahan RGS, Rangkapan Jaya Baru (RJB), Pancoran Mas, Depok yang menjebol tembok salah satu rumah warga usai diterjang banjir pada Sabtu (8/3/2025). 

Kunjungan ini merupakan respons cepat Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melihat langsung situasi di lapangan. Ia akan mengevaluasi posisi rumah yang berbatasan langsung dengan kali tanpa adanya turap pengaman.

"Peninjauan ini kami lakukan untuk mengevaluasi permasalahan yang terjadi. Dari beberapa hal yang kami temui, salah satu faktor penyebab banjir ini adalah kondisi pembangunan di sekitar sini," kata Chandra dalam keterangannya.

"Tembok rumah warga justru menjadi pembatas dari kali yang ada di belakang, bukan turap yang seharusnya digunakan sebagai pengaman bantaran sungai," imbuhnya.

Chandra menyebut ada dua korban luka akibat tembok rumah yang roboh. Pemilik rumah mengalami luka di kaki sehingga harus mendapatkan jahitan di kakinya.

"Dari rumah yang terdampak, ada dua korban luka, seorang bapak dan anaknya, yang harus mendapat jahitan. Ini menjadi perhatian serius kami," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
