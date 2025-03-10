Pramono Sidak Pasar Induk Kramat Jati, Pastikan Stok Ketersediaan Bahan Pangan Aman Hadapi Lebaran

JAKARTA - Gubernur Jakarta, Pramono Anung melakukan sidak harga dan ketersediaan bahan pangan di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (10/3/2025). Sidak dilakukan dalam rangka menghadapi ramadan dan Idulfitri.

Dalam sidak itu, Pramono memastikan bahwa ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat pada masa lebaran dalam kategori cukup.

"Jadi kalau dilihat secara keseluruhan maka dapat disampaikan, disimpulkan bahwa yang pertama stok di pasar Kramat Jati ini lebih dari cukup untuk menghadapi ramadan dan Idulfitri," ucap Pramono, Senin (10/3/2025).

Sementara, Pramono tak menampik adanya fluktuasi harga terhadap bahan pangan. Pramono menyebut ada beberapa bahan yang mengalami kenaikan, namun beberapa lainnya juga terdeteksi mengalami penurunan harga.