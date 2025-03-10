Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Sidak Pasar Induk Kramat Jati, Pastikan Stok Ketersediaan Bahan Pangan Aman Hadapi Lebaran

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 10 Maret 2025 |09:52 WIB
Pramono Sidak Pasar Induk Kramat Jati, Pastikan Stok Ketersediaan Bahan Pangan Aman Hadapi Lebaran
Gubernur Pramono Anung (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur Jakarta, Pramono Anung melakukan sidak harga dan ketersediaan bahan pangan di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (10/3/2025). Sidak dilakukan dalam rangka menghadapi ramadan dan Idulfitri.

Dalam sidak itu, Pramono memastikan bahwa ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat pada masa lebaran dalam kategori cukup.

"Jadi kalau dilihat secara keseluruhan maka dapat disampaikan, disimpulkan bahwa yang pertama stok di pasar Kramat Jati ini lebih dari cukup untuk menghadapi ramadan dan Idulfitri," ucap Pramono, Senin (10/3/2025).

Sementara, Pramono tak menampik adanya fluktuasi harga terhadap bahan pangan. Pramono menyebut ada beberapa bahan yang mengalami kenaikan, namun beberapa lainnya juga terdeteksi mengalami penurunan harga.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/338/3189739//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-oGWS_large.jpeg
Antisipasi Pohon Tumbang, Pramono Klaim 65 Ribu Pohon di Jakarta Sudah Dirapikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188868//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-Tx90_large.jpg
Diresmikan Pramono, Embung Lapangan Merah Diklaim Dapat Kurangi Banjir di 3 RW Jagakarsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183900//gubernur_daerah_khusus_jakarta_pramono_anung-3GaB_large.jpg
Pramono Akui Warga Jakarta Utara Bayar Lebih Mahal untuk Air Bersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183890//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-4yYD_large.jpg
Pramono Kaget Banyak Siswa SMAN 72 Trauma dan Ingin Pindah Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183886//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-Sy6R_large.jpg
Resmikan Gereja HKI Tanjung Priok, Pramono: Izin Rumah Ibadah Tak Boleh Dipersulit Lagi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182594//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-V2d1_large.jpg
Pramudi Wanita Singgung Tarif Transjakarta Tak Naik, Pramono: Gubernurnya Lagi Bimbang!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement