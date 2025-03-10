Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Banjir Surut Tinggalkan Sampah, Wali Kota Bekasi Instruksikan DLH Segera Bertindak 

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 10 Maret 2025 |11:00 WIB
Banjir Surut Tinggalkan Sampah, Wali Kota Bekasi Instruksikan DLH Segera Bertindak 
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto (foto: Okezone)
A
A
A


BEKASI - Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto mengintruksikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk mengangkut sampah di beberapa wilayah terdampak banjir. Sebab pasca banjir surut, kondisi wilayah terdampak menyisakan sampah atau lumpur.

Tri menyampaikan, upaya ini dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit akibat tumpukan sampah. Selain itu, pengangkut sampah ini agar warga dapat beraktivitas kembali dengan nyaman.

"Kami pastikan proses pembersihan pasca banjir berjalan cepat dan efektif. Kebersihan lingkungan harus menjadi prioritas agar warga terhindar dari berbagai penyakit akibat sampah yang menumpuk," kata Tri dalam keterangan dikutip, Senin (10/3/2025).

Tri juga mengajak warganya untuk bergotong royong memberikan sisa-sisa sampang di wilayah terdampak banjir. Warga diminta untuk mengumpulkan sampah rumah tangga mereka di titik yang telah ditentukan, dan nanti tinggal petugas kebersihan yang akan melakukan pengangkutan.

Topik Artikel :
Bekasi Banjir Banjir Bekasi
