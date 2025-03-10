Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tragis! Wanita Cantik Tewas Mengenaskan Terseret Truk di Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 10 Maret 2025 |15:34 WIB
Tragis! Wanita Cantik Tewas Mengenaskan Terseret Truk di Bogor
Ilustrasi Kecelakaan Lalu Lintas/ist
A
A
A

BOGOR - Seorang pemotor wanita meninggal dunia usai kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Pemuda, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kecelakaan tersebut sudah ditangani Unit Gakkum Satlantas Polres Bogor.

Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 06.00 WIB. Awalnya, korban berinisial BF mengendarai motor dari arah Parung menuju Prumpung.

"Di TKP mendahului dari sisi kiri kendaraan truk tangki air yang dikemudikan oleh P," kata Rizky dalam keterangannya, Senin (10/3/2025).

Namun pada saat mendahului truk, motor korban bertabrakan dengan motor lain yang tidak diketahui. Nahas, korban pun terjatuh ke sisi kanan jalan.

"Pengendaranya terjatuh ke kanan dan masuk ke kolong tengah truk yang didahuluinya. Pengendaranya tergencet ban belekang kiri serta terseret," jelasnya.

Dalam kejadian ini, korban meninggal dunia di lokasi kejadian dengan luka di bagian kepala. Selanjutnya, jasad korban dievakuasi ke RSUD Kota Bogor. "Korban meninggal dunia di TKP," pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

      
