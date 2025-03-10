Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Gubuk di Cakung Diduga Akibat Bakar Sampah

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 10 Maret 2025 |21:10 WIB
Kebakaran Gubuk di Cakung Diduga Akibat Bakar Sampah
Kebakaran gubuk di Cakung, Jaktim (Foto: Ist)
JAKARTA - Sebuah gubuk semi permanen di Jalan Inspeksi Pool PPD RT 1/ RW 7, Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur terbakar diduga akibat bakaran sampah pada Senin (10/3/2025) pukul 18.47 WIB. Kebakaran dapat dipadamkan pukul 19.03 WIB.

"Objek gubuk, situasi padam atau hijau," tulis laporan Command Center Disgulkarmat DKI.

Sebanyak dua unit damkar dikerahkan dalam proses pemadaman. Api merambat ke gubuk akibat angin kencang dan tidak ada korban.

"2 unit dan 10 personel. Ada yang bakar sampah di lahan kosong samping RPTRA dan gor cakung barat lalu ditinggal dan angin kencang membuat api merambat ke Gubuk," ujarnya.
 

(Arief Setyadi )

      
