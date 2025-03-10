Polisi Tangkap Pelaku Pembunuhan Ibu-Anak dalam Toren Air, Nyamar Jadi Gelandangan

JAKARTA - Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat berhasil menanngkap satu pria terduga pembunuh ibu dan anak berinisial TSL (59) dan ES (35) yang ditemukan membusuk di dalam toren air di sebuah rumah kawasan Tambora, Jakarta Barat.

Personel gabungan yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Arfan Zulkan Sipayung di wilayah hukum Polres Banyumas Polda Jawa Tengah usai bergerak cepat hingga berhasil mengamankan seorang terduga pelaku.

“Satu orang telah kami amankan di wilayah Banyumas pada Minggu, 9 Maret 2025, sekira pukul 23.30 WIB,” kata Arfan saat dikonfirmasi pada, Senin (10/3/2025).

Arfan menjelaskan terduga pelaku ditemukan di dekat sebuah waduk di daerah Banyumas. Kondisinya menyamwar sebagai gelandangan atau tunawisma, namun anggota kepolisian tetap berhasil mengenalinya berdasarkan informasi yang diperoleh sebelumnya dan saat ditangkap, pelaku tidak memberikan perlawanan.

“Tidak ada perlawanan,” ujarnya.

Namun, hingga saat ini polisi masih mendalami kasus ini lebih lanjut, termasuk motif dan kronologi lengkap pembunuhan tersebut. “Mohon waktu, nanti akan kami beberkan dalam waktu dekat,” tambah Arfan.