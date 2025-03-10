Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tragis, Balita 3,5 Tahun di Cibinong Terpeleset ke Sungai Cibuluh

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 10 Maret 2025 |23:15 WIB
Tragis, Balita 3,5 Tahun di Cibinong Terpeleset ke Sungai Cibuluh
Ilustrasi hanyut (Foto: Ist)
A
A
A

BOGOR - Balita berusia 3,5 tahun tercebur ke Sungai Cibuluh, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Korban berhasil ditemukan dan masih dalam penanganan instensif oleh rumah sakit.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam mengatakan peristiwa itu terjadi pada Minggu 9 Maret 2025. Menurut informasi dari pihak keluarga, korban kakak beradik awalnya sedang bermain pasir di halaman belakang rumahnya.

"Setelah selesai bermain sang adik hendak mencuci tangannya di aliran Sungai Cibuluh," kata Adam dalam keterangannya, Senin (10/3/2025).

Nahas, korban terpeleset dan tercebur ke aliran Sungai Cibuluh. Korban sempat terbawa arus dan ditemukan sekitar 2 kilometer dari lokasi kejadian.

"Korban ditemukan kurang lebih 2 kilometer dari titik awal," jelasnya.

Selanjutnya, balita berinisial AR itu dievakuasi warga dari sungai. Saat ini, masih dalam perawatan intensif oleh rumah sakit di wilayah Cibinong.

"Kondisi korban saat ini masih dalam penanganan tim medis," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
