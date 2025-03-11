Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dugaan Korupsi Bank BJB hingga Geledah Rumah Ridwan Kamil, KPK: Terkait Pengadaan Iklan

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 11 Maret 2025 |09:18 WIB
Dugaan Korupsi Bank BJB hingga Geledah Rumah Ridwan Kamil, KPK: Terkait Pengadaan Iklan
Ilustrasi
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan dugaan rasuah di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau lebih dikenal dengan Bank BJB terkait pengadaan iklan. Hal itu sebagaimana disampaikan Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto. 

"Terkait dugaan korupsi pengadaan iklan," kata Fitroh saat dihubungi wartawan, Selasa (11/3/2025). 

Kendati begitu, Fitroh belum menjelaskan lebih jauh perihal pengadaan iklan yang dimaksud.  Dalam perkara ini, KPK menetapkan lima tersangka. 

"Sekitar lima orang (tersangka)," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Senin (10/3/2025).

Tessa belum mengungkapkan secara gamblang perihal identitas dari lima tersangka tersebut. Ia hanya mengungkapkan para tersangka berasal dari penyelenggara negara dan swasta. 

"Belum bisa dibuka, nanti-nanti, jelasnya hari Kamis atau hari Jumat," ujarnya.

Geledah Rumah Ridwan Kamil

Dalam proses pengusutan, KPK diketahui menggeledah rumah eks Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil pada Senin (10/3/2025). Rumah milik pria yang karib disapa Kang Emil itu berada di daerah Cidadap, Kota Bandung. 

Penggeledahan rumah Kang Emil dibenarkan Ketua KPK, Setyo Budiyanto. "Betul, terkait perkara BJB," kata Setyo saat dihubungi wartawan, Senin (10/3/2025).

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto juga membenarkan adanya giat tersebut. Namun, Tessa menyebutkan, secara rinci terkait penggeledahan tersebut akan diungkapkan setelah seluruh proses penggeledahan selesai. 

"Betul hari ini ada giat geledah Penyidik perkara BJB. Namun untuk rilis resminya termasuk lokasi, baru akan disampaikan saat kegiatan sudah selesai semua," ujar Tessa.

 

