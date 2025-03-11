Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Polri Tetapkan Skema Contraflow di Tol Trans Jawa saat Mudik Lebaran, Ini Rinciannya

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 11 Maret 2025 |20:04 WIB
JAKARTA - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri akan menerapkan sistem contraflow di beberapa titik ruas Tol Trans Jawa selama arus mudik Lebaran 2025. Rekayasa arus lalu lintas diterapkan di Tol Trans Jawa mulai dari KM 47 sampai KM 70.

Hal itu disampaikan Kabag Ops Korlantas Polri, Kombes Aries Syahbudin dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

"Kita melakukan contraflow khususnya di ruas tol Trans Jawa itu mulai dari KM 47 sampai KM 70," kata Aries.

Dalam keterangannya, Aries memaparkan skema contraflow yang disiapkan Korlantas Polri, yaitu untuk KM 47–KM 70. 

Adapun skema contraflow akan diterapkan dalam kondosi sebagai berikut:

1. Contraflow 1 sampai 2 lajur mulai KM 47 sampai dengan KM 70 untuk mengurangi kepadatan pada pertemuan turunan MBZ. Rest Area 57 A sampai dengan Gerbang Tol Cikatama.

2. Contraflow 1 lajur mulai KM 109 sampai dengan KM 132 dan KM 152 sampai dengan KM 159 bila terjadi kepadatan di Rest Area KM 130 dan pertemuan arus lalin dari Tol Cisumdawu.

 

