INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Hotman: BHIT Tidak Menjerumuskan CMNP, InfoBank 1999 Sebut Unibank Salah Satu Bank Terbaik!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 11 Maret 2025 |21:45 WIB
Hotman: BHIT Tidak Menjerumuskan CMNP, InfoBank 1999 Sebut Unibank Salah Satu Bank Terbaik!
Kuasa Hukum PT MNC Asia Holding Tbk Hotman Paris Hutapea (foto: Aldi Chandra)
A
A
A

JAKARTA – Kuasa Hukum PT MNC Asia Holding Tbk (BHIT), Hotman Paris Hutapea menegaskan, bahwa tuduhan terhadap PT Bhakti Investama Tbk (BHIT), yang kini menjadi PT MNC Asia Holding, tidak berdasar. Sebab, pada saat transaksi Negotiable Certificate of Deposit (NCD) dilakukan, Unibank merupakan salah satu bank terbaik di Indonesia berdasarkan laporan InfoBank tahun 1999.

“Bagaimana mungkin BHIT disebut menjerumuskan CMNP, jika saat itu Unibank adalah bank sehat dan masuk dalam daftar bank terbaik menurut InfoBank? Semua keputusan bisnis diambil berdasarkan informasi yang valid pada waktu itu,” ujar Hotman dalam konferensi pers di iNews Tower, MNC Center, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Hotman menjelaskan, bahwa pada 1999 CMNP membutuhkan dolar dan menunjuk BHIT sebagai arranger untuk transaksi NCD dengan Unibank. Saat itu, Unibank menerbitkan NCD senilai US$28 juta, dan CMNP membayar langsung sebesar US$17,4 juta ke rekening Unibank.

“Tidak ada indikasi penipuan atau rekayasa. Semua transaksi dilakukan sesuai prosedur, CMNP juga memiliki auditor yang setiap tahun mengecek status NCD tersebut,” tambahnya.

Namun, pada 2001, Unibank terpaksa ditutup oleh pemerintah akibat dampak krisis moneter, sehingga NCD yang dipegang CMNP tidak bisa dicairkan.

“Ini bukan kesalahan BHIT atau Hary Tanoe. Faktanya, saat transaksi dilakukan, Unibank adalah bank sehat. Tidak ada yang bisa memprediksi bahwa dua tahun 5 bulan kemudian bank itu akan ditutup akibat krisis moneter,” tegas Hotman.

 

