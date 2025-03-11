Prediksi Cuaca Ekstrem, BMKG Ingatkan Potensi Longsor di Wilayah Sukabumi dan Cianjur

JAKARTA - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati mengingatkan potensi cuaca ekstrem di sejumlah wikayah dalam waktu dekat. Ia pun mengingatkan potensi tanah longsor di sejumlah daerah di Jawa Barat (Jabar).

Peringatan itu dilayangkan Dwikorita saat rapat kerja (raker) bersama Komisi V DPR RI, di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025). Ia berkata, lokasi rawan longsor seperti di Kabupaten Bogor.

"Lokasi rawan pada titik misalnya Kabupaten Bogor itu disampaikan jam yang perlu diwaspadai adalah siang hari dan dini hari. Di situ akan turun hujan," kata Dwikorita.

Ia juga mengingatkan, potensi tanah longsor di Sukabumi dan Cianjur. BMKG, kata dia, akan memberi informasi potensi bencana akibat cuaca ekstrem secara berkala.

"Terutama yang membahayakan yang warnanya hitam, awan hitam itu di Sukabumi siang hari. Kemudian tanggal 11 (Maret) ini kemudian Cianjur itu siang malam dan seterusnya yang warna hitam itu perlu diwaspadai," ujarnya.

"Pergerakan tanah ini kurang lebih sama, konsepnya pada titik mana tanggal berapa, jam berapa, siang atau malam seperti itu informasi itu diberikan setiap hari juga terutama di daerah-daerah yang lereng-lereng gunung," pungkasnya.



(Awaludin)