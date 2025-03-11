Bakamla Gagalkan Penyeludupan 60.000 Baby Lobster, Selamatkan Kerugian Negara Rp1,05 Miliar

JAKARTA - Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI menggagalkan upaya penyelundupan 60.000 baby lobster di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta. Dalam operasi tersebut, kerugian negara yang berhasil diselesaikan senilai Rp1,05 miliar.

"Bakamla dan tim gabungan berhasil menyelamatkan kerugian negara senilai Rp1.050.000.000 dari jumlah kurang lebih 60.000 ekor benih lobster," Kasubdit Penyelenggaran Operasi Direktorat Operasi Laut Kolonel Bakamla David Hastiadi, dalam konferensi di Kapal Negara (KN) Pulau Morore-322, Selasa (11/3/2025).

Adapun tim gabungan dalam operasi ini terdiri dari jajaran Bakamla, BAIS TNI, dan KKP. Setelah 4 bulan melakukan pemantauan dan pengembangan tim mencurigai adanya satu perahu tanpa awak kapal di perairan Kepulauan Seribu.

"Hasil dari penyisiran di perahu tersebut ditemukan dua kotak yang kita saksikan di depan ini, yaitu dua koper, satu koper berisi 22 kantung plastik, dan satu koper lagi kita lihat kantungnya kosong. kemungkinan kita mencurigai adalah diambil," ujarnya.

Kini tim gabungan masih melakukan penyelidikan terhadap pemilik perahu tanpa awak kapal yang menyimpan koper berisikan ribuan benih lobster. Dia menduga ribuan benih itu akan dikirim ke luar negeri.