BMKG Prediksi Cuaca Ekstrem Masih Terjadi saat Mudik 2025

JAKARTA - Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati memprediksi cuaca ekstrem masih akan terjadi pada musim mudik lebaran tahun 2025. Hal ini disampaikan Dwikorita saat rapat bersama Komisi V DPR RI Pada hari ini, Selasa (11/3/2025).

"Bahwa kondisi cuaca di bulan Maret itu masih dimungkinkan terjadinya cuaca ekstrem," kata Dwikorita dalam paparannya.

Dia memaparkan gambar peta yang ditampilkan pada bulan Maret 2025 ini. Dimana, masih cukup luas zona yang berwarna hijau, bahkan hijau tua.

"Hijau itu artinya curah hujan mencapai 300 hingga 400 milimeter, dan hijau tua adalah 400 hingga 500 mm dalam satu bulan," ujarnya.

Sementara, tuturnya, pada tanggal 20- 26 Maret, zona zona atau titik titik yang merah yaitu potensi hujan lebat ada di Jawa Barat.

"Lokasinya saya sebutkan di dalam wilayah mana saja misalnya di Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Jabar, Jateng dan juga pada tanggal tersebut dimungkinkan pula hujan dengan intensitas sedang itu di sebagian besar wilayah," pungkasnya.



(Awaludin)