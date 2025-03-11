Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BMKG Prediksi Cuaca Ekstrem Masih Terjadi saat Mudik 2025

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 11 Maret 2025 |22:11 WIB
BMKG Prediksi Cuaca Ekstrem Masih Terjadi saat Mudik 2025
cuaca ekstream saat mudik 2025 (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati memprediksi cuaca ekstrem masih akan terjadi pada musim mudik lebaran tahun 2025. Hal ini disampaikan Dwikorita saat rapat bersama Komisi V DPR RI Pada hari ini, Selasa (11/3/2025).

"Bahwa kondisi cuaca di bulan Maret itu masih dimungkinkan terjadinya cuaca ekstrem," kata Dwikorita dalam paparannya.

Dia memaparkan gambar peta yang ditampilkan pada bulan Maret 2025 ini. Dimana, masih cukup luas zona yang berwarna hijau, bahkan hijau tua.

"Hijau itu artinya curah hujan mencapai 300 hingga 400 milimeter, dan hijau tua adalah 400 hingga 500 mm dalam satu bulan," ujarnya.

Sementara, tuturnya, pada tanggal 20- 26 Maret, zona zona atau titik titik yang merah yaitu potensi hujan lebat ada di Jawa Barat.

"Lokasinya saya sebutkan di dalam wilayah mana saja misalnya di Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Jabar, Jateng dan juga pada tanggal tersebut dimungkinkan pula hujan dengan intensitas sedang itu di sebagian besar wilayah," pungkasnya.
 

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3189934//gelombang_tinggi-FSIP_large.jpg
Peringatan Dini BMKG : Waspada Gelombang Tinggi hingga 4 Meter pada 15-18 Desember
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/338/3189892//cuaca-R2sz_large.jpg
Awal Pekan, Cuaca Jakarta Diprediksi Berawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/340/3189747//gempa_maluku_barat_daya-lXf5_large.jpg
Gempa Magnitudo 4,3 Guncang Maluku Barat Daya Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/338/3189737//cuaca_jabodetabek-p5Rw_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Bogor Dilanda Hujan Disertai Angin Kencang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189692//prabowo-MrBF_large.jpg
Prabowo Minta Peringatan Dini BMKG Jadi Perhatian Serius Jelang Nataru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189605//cuaca_ekstrem-EDpI_large.jpg
Waspada! Gelombang Tinggi hingga 4 Meter pada 13-16 Desember
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement