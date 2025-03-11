Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Dakwaan Kasus Tom Lembong Berbeda dengan Sprindik, Pembuktian Kerugian Negara Kian Sulit

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 11 Maret 2025 |22:21 WIB
Dakwaan Kasus Tom Lembong Berbeda dengan Sprindik, Pembuktian Kerugian Negara Kian Sulit
Terdakwa Tom Lembong (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kasus dugaan korupsi dengan tersangka mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong menuai tanda tanya. Pasalnya, surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) hanya membatasi periode perkara pada 2015-2016, padahal penyidikan awal mencakup rentang 2015-2023. 

Pakar Hukum Pidana, Jamin Ginting menilai, inkonsistensi ini melemahkan tuduhan kerugian negara sebesar Rp578 miliar yang dialamatkan ke Tom Lembong. Menurutnya, membatasi dakwaan hanya pada masa jabatan Tom Lembong (2015-2016) justru kontraproduktif.

“Nanti dia (jaksa) nggak bisa membuktikan kalau rentang waktu kejadian yang dia sampaikan itu (2015-2016), ternyata nggak ada perbuatan melawan hukum apapun,” kata Jamin dalam keterangannya, Selasa (11/3/2025).

Ia menambahkan, ketidaksesuaian tempus dakwaan dengan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Sprindik) berpotensi meloloskan pihak yang seharusnya bertanggung jawab. 

"Jika kerugian terjadi di luar masa jabatan Tom Lembong, harusnya yang didakwa adalah pejabat aktif saat itu. Bukan malah memaksakan tuduhan kepadanya (Tom Lembong)," ujarnya.  

Jamin pun ragu dalam masa jabatan Tom Lembong yang singkat itu, ia berani membuat kebijakan yang bermuara pada kerugian negara.

“Kalau masa 1 tahun itu apa sih yang dia lakukan, yang terkait dengan kerugian negara yang diakibatkan kebijakan yang dikeluarkannya? Kan nggak ada,” ucapnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
