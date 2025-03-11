Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

CMNP Gugat BHIT Terkait NCD Unibank, Hotman Paris: Saat Penerbitan Sertifikat Deposito, Unibank Bank Sehat

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 11 Maret 2025 |23:03 WIB
CMNP Gugat BHIT Terkait NCD Unibank, Hotman Paris: Saat Penerbitan Sertifikat Deposito, Unibank Bank Sehat
Kuasa Hukum PT MNC Asia Holding Tbk Hotman Paris Hutapea (foto: Aldhi Chandra)
A
A
A

JAKARTA – Kuasa Hukum PT MNC Asia Holding Tbk (BHIT), Hotman Paris Hutapea menegaskan, bahwa pada saat transaksi Negotiable Certificate of Deposit (NCD) dilakukan, PT Bank Unibank Tbk berstatus sebagai bank sehat. Oleh karena itu, semua transaksi yang terjadi kala itu sah dan tidak ada unsur pelanggaran hukum.

“Ketika NCD ini diterbitkan pada 1999, Unibank adalah salah satu bank sehat di Indonesia. CMNP sebagai pihak yang membeli juga melakukan audit rutin dan selalu memastikan surat berharga ini valid,” ujar Hotman dalam Konferensi Pers di iNews Tower, MNC Center, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Hotman menjelaskan, CMNP saat itu membutuhkan dolar dan menunjuk PT Bhakti Investama (kini PT MNC Asia Holding Tbk) sebagai arranger. 

"Di bulan Mei 1999, CMNP itu butuh dolar AS. Waktu itu salah satu bank Tbk paling sehat (Unibank), maka ditunjuklah PT Bhakti Investama sebagai arranger," kata Hotman.

Ia menambahkan, dalam hal itu disepakati bahwa Unibank akan menerbitkan zero cupon bond seharga 28 juta dolar AS. Hal tersebut berarti Unibank menerima 17,4 juta dolar AS.

“Semua transaksi berjalan lancar. CMNP sendiri setiap tahun mengecek status surat berharga ini dan semuanya dinyatakan sah,” lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/278/3190022//tips_motiontrade-YQgh_large.jpg
Tips MotionTrade: 3 Manfaat Rebalancing Portofolio
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/320/3189506//motiontrade-l50X_large.jpg
Tips MotionTrade: Istilah Umum dalam Margin Trading yang Wajib Investor Tahu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189221//motiontrade-3wni_large.jpg
MNC Sekuritas Tingkatkan Keamanan MotionTrade Lewat Verifikasi OTP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189218//mnc_life_dan_bank_jatim-2Ooi_large.jpg
Perkuat Mitigasi Risiko, MNC Life dan Bank Jatim Perluas Layanan Asuransi Jiwa Kredit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189214//mnc_sekuritas_live_ig-0E3u_large.jpg
Bingung Pilih Instrumen Syariah? Saksikan IG Live MNC Sekuritas Saham Syariah atau Reksa Dana Saham Syariah, Sore Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189128//hotman_paris_hutapea-rKi2_large.jpg
Saksi Sebut CMNP Sudah Terima Uang Jual Beli NCD, Hotman Paris: Terbukti Bukan Tukar Menukar!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement