INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pria di Gunung Putri Bacok Orang di Siang Bolong, 2 Warga yang Hendak Merelai Juga Ikut Dibacok

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 11 Maret 2025 |06:32 WIB
Ilustrasi
A
A
A

BOGOR - Tiga warga Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor mengalami luka-luka usai menjadi korban pembacokan. Pelaku sudah ditangkap dan masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Kapolsek Gunung Putri AKP Aulia Robby mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 12.30 WIB. Berawal ketika pelaku berinisial A (30) membacok korban Y.

"Jadi tadinya pelaku membacok korban pertama Y," kata Robby dikonfirmasi, Senin (10/3/2025).

Lalu, korban berlari untuk meminta pertolongan dan bertemu dengan dua orang lain yakni AT dan S. Kedua orang tersebut berusaha melerai tetapi turut menjadi korban pembacokan oleh pelaku.

"AT dan S juga dibacok oleh pelaku," jelasnya.

