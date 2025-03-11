Gagal Rampas Tas, Pelaku Begal Nekat Sayat Leher Wanita di Jakpus

JAKARTA - Polisi menangkap seorang pria berinisial MF alias Alul (25) atas kasus percobaan pencurian terhadap seorang wanita, KDN (23), di Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku nekat menyayat leher korban setelah gagal merampas tas milik korban.

“Pelaku berusaha merampas tas korban dengan cara yang brutal. Korban mengalami luka sobek cukup serius di leher dan jari tangan akibat senjata tajam yang digunakan pelaku,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dikutip Selasa (11/3/2025).

Susatyo menerangkan, peristiwa itu terjadi pada Minggu 9 Maret 2025 sekitar pukul 20.00 WIB di salah satu gang kecil di Jalan Kebon Kacang, Tanah Abang. Kejadian bermula saat korban tengah berjalan sendirian.

Kemudian, pelaku memepet dan menendang korban dari belakang hingga tersungkur. Tak berhenti di situ, pelaku langsung mengarahkan pisau ke leher korban dan melukai korban.

“Korban yang panik berusaha melawan sambil berteriak meminta pertolongan. Warga sekitar yang mendengar teriakan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Pos Singgah Ramadhan Kebon Kacang,” ujarnya.