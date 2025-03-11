Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kendarai BMW, Pelajar SMA Tabrak Pemotor hingga Terseret di Tangerang

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 11 Maret 2025 |12:31 WIB
Kendarai BMW, Pelajar SMA Tabrak Pemotor hingga Terseret di Tangerang
Kecelakaan BMW di Tangerang (Foto: Tangkapan layar media sosial)
A
A
A

JAKARTA - Kecelakaan mobil BMW nomor polisi B 889 KEN melibatkan motor terjadi di kawasan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang. Polisi menyebut pengendara mobil tersebut merupakan pelajar SMA berinisial KV (16).

“Benar kejadiannya. Pengemudinya masih di bawah umur, anak SMA," kata Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho, Selasa (11/3/2025).

Zain menerangkan, peristiwa itu terjadi di jalan arteri di samping Gerbang Tol Buaran Indah II, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, pada Senin 10 Maret 2025 malam tadi. 

Saat itu, motor yang dikemudikan pria inisial HM (37) dan mobil BMW yang dikemudikan KV (16) melaju dari arah Cipondoh menuju Benteng Betawi.

“Saat melintas di TKP di jalan arteri pinggir tol tersebut, (mobil) menabrak belakang sepeda motor yang dikendarai HM,” ujar Zain.

Zain menambahkan, akibat dari peristiwa itu korban mengalami sejumlah luka di tubuh usai terseret beberapa meter. “Korban dibawa ke rumah sakit, luka pada bagian kepala, kaki kiri patah, lecet pada tangan dan kaki kiri,” jelas dia.
 

(Arief Setyadi )

      
