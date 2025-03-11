Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Banjir Surut, BPBD Bekasi Fokus Bersihkan Lumpur

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 11 Maret 2025 |15:54 WIB
Banjir Surut, BPBD Bekasi Fokus Bersihkan Lumpur
Pembersihan lumpur di Bekasi (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
A
A
A

BEKASI - Seluruh wilayah di Kota Bekasi telah surut dari banjir. Pemerintah Kota Bekasi bersama seluruh aparatur dan para relawan, tengah fokus pada pembersihan sampah atau lumpur dan pendistribusian bantuan kepada warga terdampak.

Pembersih ini juga dimaksudkan untuk mencegah penyebaran penyakit di pemukiman terdampak banjir.

"Kepada warga yang terdampak banjir untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan agar terhindar dari penyakit pasca banjir," kata Kepala Pelaksanaan BPBD Kota Bekasi, Priadi dalam keterangan, Selasa (11/3/2025).

Ia menyampaikan untuk pembersihan ini, pihaknya menggelar kerja bakti bersama aparatur pemerintah, TNI, Polri, dan relawan yang bahu membahu membersihkan lumpur di berbagai lokasi yang terdampak.

 

