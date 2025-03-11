Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Usai Kebanjiran Petani Bekasi Bakal Dapat Bantuan 43,8 Ton Benih Padi

Ade Suhardi , Jurnalis-Selasa, 11 Maret 2025 |16:23 WIB
Usai Kebanjiran Petani Bekasi Bakal Dapat Bantuan 43,8 Ton Benih Padi
Usai Kebanjiran Petani Bekasi Bakal Dapat bantuan 43,8 Ton Benih Padi (Foto : Okezone/Ade S)
BEKASI - Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi menyiapkan sebanyak 43,8 ton benih padi bagi petani yang lahan pertaniannya terdampak banjir. Bantuan tersebut bersumber dari dana belanja tidak terduga (BTT) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi.

Kepala Bidang Tanaman Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi Eem Lesmanasari mengatakan, bantuan tersebut segera disalurkan setelah mendapat persetujuan dari BPBD. 

"Kita akan kirim bantuan tersebut secepatnya setelah di-ACC BPBD kepada petani yang sawahnya terdampak banjir atau gagal tanam. Akan kita salurkan serentak," kata Eem pada Selasa (11/3/2024).

Berdasarkan data yang dihimpun  Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, sekitar 1.752 hektare lahan pertanian terdampak banjir di 14 kecamatan dan 50 desa.

Eem menjelaskan, perhitungan bantuan benih disesuaikan dengan luas lahan terdampak, yaitu 25 kg per hektare. Dengan total lahan terdampak mencapai 1.752 hektare, jumlah benih yang akan disalurkan mencapai 43.800 kg atau 43,8 ton.

Selain bantuan benih, Dinas Pertanian juga telah berkoordinasi dengan Komisi Irigasi untuk menangani tanggul jebol yang menyebabkan air masuk ke area persawahan. 

 

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Petani Padi Banjir Bekasi Banjir
Telusuri berita news lainnya
