Proyek MRT di Rawamangun Terbakar, Ini Penyebabnya

JAKARTA - Proyek MRT di Jalan Pemuda 1, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur mengalami kebakaran. Peristiwa ini terjadi pada Selasa (11/3/2025) malam.

Dalam data Sudin Gulkarmat Jakarta Timur, peristiwa kebakaran itu pertama kali dilaporkan oleh warga yang mendatangi kanto Sudin Gulkarmat Jakarta Timur.

"Pengerahan pemadaman 11 unit armada dengan 55 personel," tulis Command Centre Gulkarmat Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Adapun kebakaran diduga terjadi pada tumpukan solar. Saat itu, kabel listrik yang tiba-tiba mengeluarkan percikan api dan menyambar ke solar.

"Penyebab diduga fenomena kelistrika. Kronologinya terjadi penyalaan tiba-tiba, dikarenakan kabel listrik terbakar dan menyambar tangki solar," ungkap data tersebut.

Sebanyak enam orang berhasil terselamatkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara, kerugian ditaksir mencapai Rp10 juta. Operasi pemadaman pun dinyatakan selesai pada pukul 20.30 WIB.



(Awaludin)