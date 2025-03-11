Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Proyek MRT di Rawamangun Terbakar, Ini Penyebabnya

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 11 Maret 2025 |23:29 WIB
Proyek MRT di Rawamangun Terbakar, Ini Penyebabnya
Proyek MRT di Rawamangun Terbakar (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Proyek MRT di Jalan Pemuda 1, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur mengalami kebakaran. Peristiwa ini terjadi pada Selasa (11/3/2025) malam.

Dalam data Sudin Gulkarmat Jakarta Timur, peristiwa kebakaran itu pertama kali dilaporkan oleh warga yang mendatangi kanto Sudin Gulkarmat Jakarta Timur.

"Pengerahan pemadaman 11 unit armada dengan 55 personel," tulis Command Centre Gulkarmat Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Adapun kebakaran diduga terjadi pada tumpukan solar. Saat itu, kabel listrik yang tiba-tiba mengeluarkan percikan api dan menyambar ke solar.

"Penyebab diduga fenomena kelistrika. Kronologinya terjadi penyalaan tiba-tiba, dikarenakan kabel listrik terbakar dan menyambar tangki solar," ungkap data tersebut.

Sebanyak enam orang berhasil terselamatkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara, kerugian ditaksir mencapai Rp10 juta. Operasi pemadaman pun dinyatakan selesai pada pukul 20.30 WIB.
 

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/629/3189078//kebakaran-QMnD_large.jpg
Kisah Sedih Novia, Ibu Hamil yang Tewas saat Kebakaran Gedung Terra Drone, Diperkirakan Melahirkan Januari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3189001//korban_kebakaran_terra_drone_dipulangkan-QEtf_large.jpg
Korban Kebakaran Terra Drone Dipulangkan, Keluarga dari Luar Kota Gratis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188956//sulaiman_tetangga_pariyem_di_lampung-k1tE_large.jpg
Kisah Haru Pariyem, Korban Kebakaran Terra Drone yang Jadi Tulang Punggung Keluarga di Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188950//gedung_terra_drone_usai_terbakar-wE2m_large.jpg
Kebakaran Terra Drone Kemayoran, Polisi Periksa 8 Orang Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188940//gedung_terra_drone_usai_terbakar-VpU3_large.jpg
Pascakebakaran, Gedung Terra Drone di Kemayoran Dijaga Ketat Polisi dan TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188928//keluarga_korban_kebakaran_gedung_terra_drone-5H19_large.jpg
Kebakaran Terra Drone, Keluarga Korban Masih Menunggu Jenazah Dipulangkan dari RS Polri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement