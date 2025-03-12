Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Belum Pastikan Keterlibatan Ahmad Ali di Kasus Korupsi Rita Widyasari

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 12 Maret 2025 |07:32 WIB
KPK Belum Pastikan Keterlibatan Ahmad Ali di Kasus Korupsi Rita Widyasari
KPK Belum Pastikan Keterlibatan Ahmad Ali di Kasus Korupsi Rita Widyasari (Foto Ilustrasi: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum bisa memastikan ada atau tidaknya dugaan keterlibatan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) sekaligu politikus Partai Nasdem, Ahmad Ali dalam kasus korupsi Mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Diketahui, kediaman Ahmad Ali sempat digeledah terkait kasus yang dimaksud. 

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika mengatakan, memang benar penyidik KPK telah memeriksa Ahmad Ali sebagai saksi untuk kasus tersangka Rita Widyasari di Polres Banyumas, Jawa Tengah pada Jumat (7/3/2025). 

Pada pemeriksaan, penyidik meminta keterangan Ahmad Ali terkait dengan pengetahuannya seputar penerimaan gratifikasi per metrik ton batubara oleh Rita Widyasari.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto menyebutkan, setiap saksi yang dipanggil kemudian diperiksa tentu berdasarkan alat bukti. Kendati begitu, ia belum menerima informasi secara spesifik terkait keterlibatan Ahmad Ali. 

"Kita tidak bermain opini, tidak bermain argumentasi. Tugas penyidik-lah nanti yang akan mencari alat bukti, menguatkan keterangan-keterangan saksi yang lainnya, apakah ada pihak-pihak lain yang terlibat di dalam perkara tersebut atau tidak," kata Tessa seperti dikutip, Selasa 11 Maret 2025. 

"Biarkan penyidik bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku," sambungnya.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kutai Kartanegara KPK Ahmad Ali
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190108//gus_yaqut-HXfd_large.jpg
KPK Panggil Gus Yaqut Terkait Kasus Kuota Haji Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190104//kpk-ghLy_large.jpg
Ditahan KPK, Pejabat DJKA Medan Diduga Kantongi Rp12 Miliar dari Proyek Rel Kereta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190088//korupsi-5nNY_large.jpg
KPK Tahan Satu Tersangka Korupsi Pembangunan Rel Kereta Medan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190087//kpk-Dg43_large.jpg
Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, KPK Sita Dokumen hingga Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190046//kpk-OktS_large.jpg
Usai Diperiksa KPK, Zarof Ricar Ngaku Dicecar 15 Pertanyaan soal TPPU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190018//kpk-PKqc_large.jpg
KPK Geledah Rumah Dinas Plt Gubernur Riau
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement