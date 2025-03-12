KPK Belum Pastikan Keterlibatan Ahmad Ali di Kasus Korupsi Rita Widyasari

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum bisa memastikan ada atau tidaknya dugaan keterlibatan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) sekaligu politikus Partai Nasdem, Ahmad Ali dalam kasus korupsi Mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Diketahui, kediaman Ahmad Ali sempat digeledah terkait kasus yang dimaksud.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika mengatakan, memang benar penyidik KPK telah memeriksa Ahmad Ali sebagai saksi untuk kasus tersangka Rita Widyasari di Polres Banyumas, Jawa Tengah pada Jumat (7/3/2025).

Pada pemeriksaan, penyidik meminta keterangan Ahmad Ali terkait dengan pengetahuannya seputar penerimaan gratifikasi per metrik ton batubara oleh Rita Widyasari.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto menyebutkan, setiap saksi yang dipanggil kemudian diperiksa tentu berdasarkan alat bukti. Kendati begitu, ia belum menerima informasi secara spesifik terkait keterlibatan Ahmad Ali.

"Kita tidak bermain opini, tidak bermain argumentasi. Tugas penyidik-lah nanti yang akan mencari alat bukti, menguatkan keterangan-keterangan saksi yang lainnya, apakah ada pihak-pihak lain yang terlibat di dalam perkara tersebut atau tidak," kata Tessa seperti dikutip, Selasa 11 Maret 2025.

"Biarkan penyidik bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku," sambungnya.



(Angkasa Yudhistira)