HOME NEWS NASIONAL

Kebakaran Gerbong Kereta di Stasiun Tugu Yogyakarta, KAI Pastikan Tak Ada Korban 

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 12 Maret 2025 |10:48 WIB
Kebakaran Gerbong Kereta di Stasiun Tugu Yogyakarta, KAI Pastikan Tak Ada Korban 
Gerbong Kereta terbakar di Stasiun Tugu (Foto: Merapi Uncover)
A
A
A

JAKARTA - Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida memastikan peristiwa kebakaran tiga gerbong kereta api di Stasiun Tugu Yogyakarta tak menimbulkan korban jiwa. KAI juga memastikan kejadian ini tidak terdampak pada perjalanan kereta api yang tetap beroperasi dengan aman. 

"Dalam kejadian ini tidak ada korban dan tidak mengganggu perjalanan kereta api. Pelayanan terhadap penumpang KA di Stasiun Yogyakarta tetap berjalan dengan normal," kata dalam keterangan, Rabu (12/3/2025).

Sementara itu, terkait penyebab serta kerugian masih dalam proses penelusuran. 

