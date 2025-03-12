Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gemas Gugatan CMNP Nyasar ke BHIT dan HT, Hotman Paris: Ini Transaksi antara Unibank dengan CMNP!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 12 Maret 2025 |11:14 WIB
Gemas Gugatan CMNP <i>Nyasar</i> ke BHIT dan HT, Hotman Paris: Ini Transaksi antara Unibank dengan CMNP!
Hotman Paris Hutapea
A
A
A

JAKARTA – Kuasa Hukum PT MNC Asia Holding Tbk (BHIT) Hotman Paris Hutapea membantah keras gugatan yang diajukan PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) terhadap Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo, selain ke BHIT.

Ia menegaskan bahwa gugatan tersebut tak berdasar, karena transaksi yang dipermasalahkan adalah antara CMNP dengan PT Bank Unibank Tbk, bukan dengan Hary Tanoesoedibjo atau BHIT.

“Unibank yang menerima uang dari CMNP, bukan Hary Tanoe. Bhakti Investama (sekarang PT MNC Asia Holding Tbk) hanya perantara, bukan pihak yang menerima dana,” ujar Hotman dalam konferensi pers di iNews Tower, MNC Center, Menteng, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Hotman menjelaskan, pada Mei 1999, CMNP membutuhkan dolar dan menunjuk Bhakti Investama sebagai arranger dalam transaksi Negotiable Certificate of Deposit (NCD). Saat itu, Unibank menerbitkan NCD senilai US$28 juta, dan CMNP membayar Unibank sebesar US$17,4 juta. Namun, pada 2001, Unibank ditutup pemerintah akibat krisis moneter.

“Bagaimana mungkin Hary Tanoe dituduh menerima uang, sementara semua pembayaran dilakukan antara CMNP dan Unibank? Ini gugatan yang tidak masuk akal,” tegasnya.

Topik Artikel :
Hotman Paris Hutapea BHIT CMNP
