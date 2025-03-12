Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Paparkan Korupsi Pengadaan Iklan Bank BJB Terjadi di Periode 2021-2023

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 12 Maret 2025 |12:11 WIB
KPK Paparkan Korupsi Pengadaan Iklan Bank BJB Terjadi di Periode 2021-2023
Ilustrasi
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan iklan  di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau yang lebih dikenal dengan Bank BJB. 

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu menyebutkan, dugaan korupsi ini terjadi pada 2021-2023.

"2021 sampai dengan 2023," kata Asep saat dihubungi wartawan yang dikutip Rabu (12/3/2025). 

Sekadar informasi, dalam perkara ini KPK menetapkan lima tersangka. 

"Sekitar lima orang (tersangka)," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Senin (10/3/2025).

Tessa belum mengungkapkan secara gamblang perihal identitas dari lima tersangka tersebut. Ia hanya mengungkapkan para tersangka berasal dari penyelenggara negara dan swasta. 

"Belum bisa dibuka, nanti-nanti, jelasnya hari Kamis atau hari Jumat," ujarnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
KPK BJB Ridwan Kamil Bank BJB
