Gibran Pastikan Pengawasan Diperkuat Usai Isi MinyaKita Tak Sesuai Takaran

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka buka suara terkait kasus peredaran minyak goreng MinyaKita yang tidak sesuai takaran. Gibran mendorong pengawasan di lapangan terus diperkuat guna mencegah kejadian serupa terulang kembali.

“Nanti ke depan akan kita tindak lanjuti lagi. Monitoring dikuatkan dan kita tidak ingin kejadian seperti ini terulang lagi,” kata Gibran kepada wartawan di Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Gibran mengatakan pemerintah telah melakukan pemeriksaan dan pemantauan peredaran minyak goreng MinyaKita di berbagai lokasi, termasuk pasar tradisional dan toko kelontong.

“Sudah dilakukan pengecekan-pengecekan dan monitoring di beberapa tempat. Di pasar-pasar tradisional, di toko-toko kelontong, semua,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menemukan ketidaksesuaian takaran pada minyak goreng MinyaKita saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Sabtu (8/3/2025).

Dalam sidak tersebut, terungkap bahwa kemasan MinyaKita berlabel 1 liter ternyata hanya berisi sekitar 750–800 mililiter. Hal ini lantas menimbulkan kecaman publik, terlebih karena terjadi di bulan Ramadan.

(Puteranegara Batubara)