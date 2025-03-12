Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolda Metro Pecat 4 Anggota, Terlibat Kasus Perzinahan hingga Pemalsuan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 12 Maret 2025 |15:41 WIB
Kapolda Metro Pecat 4 Anggota, Terlibat Kasus Perzinahan hingga Pemalsuan
Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto. Foto: Dok IST.
JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto melakukan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap empat anggotanya yang terbukti melakukan pelanggaran serius.

“Para peserta apel sekalian, di balik prestasi yang diperoleh oleh rekan-rekan, pada hari ini dengan rasa berat hati saya sebagai Kapolda Metro Jaya harus melaksanakan PTDH terhadap 4 orang anggota dari Satker Polda Metro Jaya,” kata Karyoto saat memimpin Upacara PTDH, Rabu (12/3/2025).

“Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH ini merupakan sanksi administratif yang diberikan kepada anggota yang telah terbukti melakukan pelanggaran serius,” sambung dia.

Keempat anggota yang dipecat antara lain Bripda A dengan pelanggaran kasus perzinahan. Sedangkan 3 orang lainya, yakni Bripka PR, Aipda BR, dan Aipda UW melakukan pelanggaran kasus penipuan.

Karyoto menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan langkah penting dalam upaya menjaga nama baik institusi Polri. 

 

