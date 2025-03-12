Usai Rumah Ridwan Kamil, KPK Gelar Penggeledahan Lagi Terkait Kasus Bank BJB

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau yang lebih dikenal dengan Bank BJB.

Adanya giat tersebut, dibenarkan Ketua KPK, Setyo Budiyanto. Namun, Ia masih belum memaparkan lebih dalam terkait dengan operasi penindakan tersebut.

"Benar (ada penggeledahan)," kata Setyo saat dihubungi wartawan, Rabu (12/3/2025).

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto juga membenarkan adanya kegiatan yang dimaksud. Ia menyebutkan, penggeledahan menyasar salah satu lokasi di Bandung.

"Yang pasti ada giat geledah di Kota Bandung," ujar Fitroh terpisah.