Gibran Salat Id di Jakarta, Lanjut Sungkem ke Presiden Prabowo sebelum Pulang Kampung

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengaku bakal melaksanakan Salat Idul Fitri (Id) 1446 H di Jakarta. Setelah menunaikan Ibadah, Ia pun akan menemui Presiden Prabowo Subianto.

"(Salat) Di Jakarta, yang jelas nanti Lebaran saya harus sungkem ke Pak Presiden dulu," kata Gibran kepada wartawan, Rabu (12/3/2025).

Setelah melaksanakan halal bihalal dengan presiden, barulah Gibran dan keluarga akan pulang kampung ke Solo, Jawa Tengah (Jateng).

"Yang penting sungkem pak presiden dulu baru pulang kampung," ucapnya.

Di sisi lain, terkait isu terkini soal peredaran minyak goreng MinyaKita yang tidak sesuai takaran, Gibran mendorong pengawasan di lapangan terus diperkuat guna mencegah kejadian serupa terulang kembali.