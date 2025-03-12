Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

WNI Terjerat Kasus Pelecehan Seksual di Singapura, Kemlu: KBRI Beri Pendampingan

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 12 Maret 2025 |16:09 WIB
WNI Terjerat Kasus Pelecehan Seksual di Singapura, Kemlu: KBRI Beri Pendampingan
Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha membenarkan informasi mengenai WNI yang ditangkap Kepolisian Singapura diduga menjadi pelaku pelecehan seksual kepada pramugari di pesawat saat menuju Singapura pada 23 Januari 2025. 

“KBRI Singapura telah menerima informasi dari Kepolisian Singapura tentang seorang WNI yang diduga melakukan pelecehan seksual di penerbangan menuju Singapura,” kata Judha dalam keterangannya, Rabu (12/3/2025). 

Judha mengatakan, WNI tersebut didakwa dengan pelanggaran seksual berdasarkan Pasal 377BF KUHP 1871 yang dibaca dengan Pasal 3 (1) Undang-Undang Konvensi Tokyo 1971.

“Yang bersangkutan didakwa dengan pelanggaran Sexual Exposure dibawah Section 377BF (3) Singapore Penal Code 1871,” jelasnya. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/25/3189016//pesawat-N6Qk_large.jpg
Siap-Siap, Singapura Terapkan Pajak Baru untuk Penumpang Pesawat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/33/3188915//ha_ji_won-vjV0_large.jpeg
Cerita Ha Ji Won Pernah Alami Pelecehan Seksual di Kelab Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/338/3185723//mario_dandy-qrLX_large.jpg
Kasasi Mario Dandy di Kasus Pencabulan Mantan Pacar Ditolak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185606//55_wni_ditangkap_di_markas_online_scam_myanmar-S7Ml_large.jpg
55 WNI Ditangkap di Markas Online Scam Myanmar Segera Direpatriasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/33/3184207//jin_bts-E1Yo_large.jpg
Cium Paksa Jin BTS, Perempuan Paruh Baya Asal Jepang Ini Didakwa Atas Pelecehan Seksual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/338/3183220//kekerasan_seksual-iBGa_large.jpg
Polisi Usut Dugaan Kekerasan Seksual di Kasus Kepala SPPG Bekasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement