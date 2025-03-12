Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menag soal Hukuman Mati bagi Koruptor: Bisa Berarti Mematikan Harga Diri, Karir hingga Hak Politiknya

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 12 Maret 2025 |16:18 WIB
Menag soal Hukuman Mati bagi Koruptor: Bisa Berarti Mematikan Harga Diri, Karir hingga Hak Politiknya
Menag Nasaruddin Umar
A
A
A

JAKARTA - Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar menyatakan hukuman mati bagi koruptor bukan hanya melalui menghilangkan nyawa. Menurutnya, hukuman mati juga bisa berupa mematikan harga diri hingga martabat. 

Hal itu ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam talkshow KPK bertajuk 'Membangun Integritas Bangsa Melalui Peran Serta Masyarakat Keagamaan', Rabu (12/3/2025).

"Apa sih yang dimaksud hukuman mati? dalam bahasa arab kinayah balagah, mati itu bisa berarti melenyapkan nyawa, tapi mati itu juga bisa berarti mematikan harga dirinya, mematikan kesempatan kerjanya, mematikan gairah hidupnya, mematikan status sosialnya, mematikan martabatnya, mematikan semuanya," kata Nasaruddin. 

Akan hal itu, menurutnya, koruptor yang sudah menjalani hukuman di KPK sudah dihukum mati. Sebab, mati memiliki banyak tafsir. 

"Karena orang kalau mati sudah selesai enggak ada rasa malu lagi. Tapi kalau ini ditayangkan berkali-kali lagi kan, jangan-jangan kalau disuruh orang milih, mana yang disuruh pilih, ditayangkan seperti itu atau ditembak, jangan-jangan lebih banyak orang lebih memilih ditembak," ujarnya.

"Jadi mati di sini bisa berarti mematikan harga diri, mematikan karirnya, mematikan kesempatan kerja, mematikan hak politiknya. Jadi mati di situ sudah berlaku hukum mati di situ," sambungnya. 

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189673//pemerintah-DsT2_large.jpg
Menag Nasaruddin: KUA Cermin Kehadiran Negara dalam Pembentukan Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189653//pemerintah-Nlmv_large.jpg
Menag Nasaruddin: Berwakaf Itu Bebas Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189322//pemerintah-LQh8_large.jpg
KPK Umumkan SPI 2025, Indeks Survei Penilaian Integritas Kemenag Capai Skors 72,63
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/18/3188797//mantan_menteri_olahraga_china_gou_zhongwen-QiJd_large.jpeg
Korupsi Rp556 Miliar, Mantan Menteri Olahraga China Divonis Hukuman Mati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188397//pemerintah-ZS58_large.jpg
Kemenag Rehabilitasi Rumah Ibadah dan Ponpes yang Hancur Akibat Banjir Bandang Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188391//pemerintah-1G8b_large.jpg
Menag Ajak Hafidz Quran Disabilitas Netra Doakan Korban Bencana Sumatera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement