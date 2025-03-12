Beredar Kabar Tersangka Korupsi Minyak Mentah Punya Grup WA Orang Senang-Senang, Ini Respons Kejagung

JAKARTA - Beredar informasi adanya group WhatsApp yang diduga milik para tersangka dugaan korupsi minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina yang diberi nama ‘Orang senang-senang’.

Merespons hal itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebutkan hal itu tengah di dalami oleh pihaknya. Ia menegaskan, sejak berada di tahanan, para tersangka tidak diperbolehkan menggunakan ponsel.

“Tentang grup WA, kita lagi dalami. Karena di tahanan tidak boleh membawa alat komunikasi. Kalau ada, berarti anak saya kurang ajar, saya akan tindak, kalau ada. Kita dalami,” kata Burhanuddin kepada wartawan Rabu (12/3/2025).

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Harli Siregar mengaku bahwa pihaknya baru mendengar kemunculan grup Whatsapp tersebut dari pemberitaan publik.

Pihaknya belum mengetahui isi obrolan dari grup tersebut. Sebab, ia menyebutkan, pihaknya akan mendalami terlebih dulu ada atau tidak sebenarnya grup tersebut.

“Kita juga kan mendengar ini di publik, di media. Di cari apakah ada grup itu atau tidak. Bahwa kita mendengar juga di publik, di media. Nah makanya, ini benar nggak ya? Kan gitu,” ungkapnya.

Harli juga menegaskan bahwa para tersangka setelah dilakukan penahanan tidak ada yang membawa alat komunikasi. Ia pun menuturkan, Kejaksaan berkomitmen akan menindak tegas apabila hal tersebut terbukti benar adanya.

“Tapi kalau setelah mereka ditahan, itu bisa kami pastikan itu tidak ada. Kita ikuti tadi pernyataan beliau (Jaksa Agung), kalau memang itu ada sewaktu mereka sudah ditahan, ya, kita tegas. Sekarang kan kalian lihat, mana ada jaksa yang nakal sampaikan, sedangkan jaksa saja ada yang kita pidanakan kok. Itu komitmen,” tegas dia.