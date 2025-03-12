Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Murka MinyaKita Tak Sesuai Takaran

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 12 Maret 2025 |17:48 WIB
Prabowo Murka MinyaKita Tak Sesuai Takaran
Presiden Prabowo Subianto (foto: Okezone)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto disebut marah adanya kasus peredaran minyak goreng MinyaKita yang tidak sesuai takaran. Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

"Ya gimana, masak nggak marah ya kan, yang marah itu nggak hanya presiden, kita juga semua marah kan," kata Sudaryono kepada awak media. 

Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menemukan ketidaksesuaian takaran pada minyak goreng MinyaKita saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Sabtu (8/3) lalu.

Dalam sidak tersebut, terungkap bahwa kemasan MinyaKita berlabel 1 liter ternyata hanya berisi sekitar 750–800 mililiter. Hal ini lantas menimbulkan kecaman publik, terlebih karena terjadi di bulan Ramadan. 

