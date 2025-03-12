Saksikan Morning Zone Siapa Bisa Hentikan Marc Marquez di Argentina, Kamis 13 Maret 2025 di Portal dan Youtube Official Okezone Pukul 08.00 Wib

JAKARTA - Penampilan gemilang ditunjukkan Marc Marquez pada balapan perdana MotoGP 2025. Ia merebut pole position serta memenangi Sprint Race dan balapan utama MotoGP Thailand 2025 di Sirkuit Internasional Chang, Buriram.

Marquez langsung diprediksi akan dominan sepanjang MotoGP 2025 bersama Ducati Lenovo. Ia dijagokan untuk kembali menang pada seri kedua bertajuk MotoGP Argentina 2025. Balapan tersebut akan digelar di Sirkuit Autodromo Termas de Rio Hondo, Termas de Rio Hondo, 14-17 Maret.

Marquez dijagokan menang di Negeri Tango bukan tanpa alasan. Ia adalah pengoleksi kemenangan terbanyak di Termas de Rio Hondo sejak masuk kalender balap MotoGP pada 2014.

The Ant from Cervera sudah tiga kali menang di sana pada 2014, 2016, dan 2019. Namun, Marquez sudah tidak mengaspal di sana sejak terakhir kali meraih kemenangan. Ia absen pada 2022 dan 2023 karena cedera.

Saksikan Morning Zone edisi Kamis 13 Maret 2025 yang membahas secara lengkap, Siapa Bisa Hentikan Marc Marquez di Argentina, bersama narasumber Pengamat Balap Hendry Wibowo dan Redaktur Okezone Wikanto Arungbudoyo yang dipandu Host Andry Susanto. Saksikan Morning Zone di Youtube Okezone.com dan portal Okezone.

(Fahmi Firdaus )