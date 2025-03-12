Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Wapres Gibran Tinjau Pandai di SMAN 66 Jakarta, Ingatkan Siswa Manfaatkan Teknologi dengan Bijak

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 12 Maret 2025 |18:12 WIB
Wapres Gibran Rakabuming Raka. Foto: Dok BPMI Setwapres.
Wapres Gibran Rakabuming Raka. Foto: Dok BPMI Setwapres.
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau kegiatan Program Nasional Digital AI (Pandai) di SMA Negeri 66 Jakarta, Rabu (12/3/2025). Kegiatan ini diselenggarakan oleh AICO, komunitas Artificial Intelligent (AI) terbesar di Indonesia. 

Sebagai salah satu sekolah yang telah menyediakan fasilitas berbasis AI, Wapres mengingatkan para siswa SMAN 66 Jakarta untuk memanfaatkan teknologi ini secara bijak. Sebab AI dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kreativitas, sekaligus mengasah kemampuan para siswa dalam memecahkan masalah dalam pelajaran. 

Akan tetapi, Gibran meminta para siswa tidak bergantung sepenuhnya pada AI, dengan tetap mempelajari rumus-rumus yang diajarkan para guru agar dapat memahami konsep masalahnya secara menyeluruh. 

“Jadi ini bukan langsung nyari jawabannya, tapi dicarikan formula-formula yang tepat. Nanti kalian cari jawabannya sendiri,” kata Gibran. 

Dalam kesempatan itu, Gibran juga menyampaikan bahwa berbagai negara di dunia telah membekali generasi mudanya dengan keterampilan AI. Sehingga, dia berharap Indonesia juga mampu beradaptasi dan tidak tertinggal dalam hal perkembangan teknologi.

“Jadi Indonesia itu jangan sampai kalah, kita harus beradaptasi,” katanya.

 

