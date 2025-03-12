Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menag Masih Ogah Bahas Kuota Tambahan Haji 2025

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 12 Maret 2025 |20:47 WIB
Menag Masih Ogah Bahas Kuota Tambahan Haji 2025
Menag Rapat Kerja Bersama Komisi VIII DPR RI. Foto: Okezone/Fiqri.
A
A
A

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengaku belum berniat untuk menambah kuota Haji 2025. Hal itu lantaran keterbatasan tempat untuk mendirikan fasilitas di Arab Saudi.

Hal itu diungkapkan Nasaruddin saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VIII DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).

"Kuota tambahan, kami belum mewacanakan kuota tambahan. Bukan berarti kami akan menolak kuota tambahan ya," kata Nasaruddin.

Nasaruddin menilai, rencana penambahan kuota harus dikaji betul. Apalagi, kata dia, tempat untuk mendirikan fasilitas untuk jemaah Haji di Mina telah selesai dihitung.

"Tetapi harus saya teliti. Kami harus hati-hati di sini ya. Karena berdasarkan pengamatan kami, kavling-kavling di Mina itu sudah finish dengan kuota yang sekian, bahkan centimeternya itu sudah terukur," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
