Ahok Siap Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Pertamina Besok

JAKARTA - Mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan siap untuk diperiksa Kejaksaan Agung (Kejagung) pada, Kamis 13 Maret 2025, besok. Sejatinya, Ia akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina.

“Ya, besok hadir (panggilan Kejagung),” kata Ahok saat dihubungi awak media, Rabu (12/3/2025).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Harli Siregar menyebut Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi pada pukul 10.00 WIB.

“Rencananya besok (pemeriksaan terhadap Ahok). Sesuai jadwal, Kamis pukul 10.00 WIB,” ungkap Harli.