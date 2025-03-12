Prabowo Bakal Bertemu Rektor Kampus Negeri dan Swasta di Istana Besok

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bakal melakukan silaturahmi dan diskusi panel dengan para Rektor serta Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis, 13 Maret 2025, besok.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana mengatakan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk mempererat komunikasi antara pemerintah dan kalangan akademisi.

"Dalam rangka memperkuat kolaborasi strategis di bidang pendidikan tinggi, riset, dan inovasi," kata Yusuf dalam keterangan resminya, Rabu (12/3/2025).

Yusuf pun mengatakan bahwa panel diskusi antara Presiden dengan kalangan akademi juga dibuka guna membahas langkah-langkah konkret dalam memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan arah kebijakan nasional.

(Puteranegara Batubara)