Kasus Hasto PDIP: KPK Tak Beropini, tapi Beri Bukti

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons santai kubu Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto yang mempermasalahkan dakwaan kliennya di kasus dugaan suap perkara Harun Masiku. KPK menegaskan tak beropini tapi memberikan bukti dalam persidangan.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto menyatakan, pihaknya enggan menanggapi keberatan kubu Hasto melalui ruang publik. Segala bukti dan fakta hukum sudah dituangkan dalam dakwaan.

"KPK tidak akan beropini dan berargumentasi di ruang publik karena hal tersebut bukan tempat yang tepat. Ada waktu dan ruang tersendiri untuk membahas hal itu yang dinamakan Persidangan," kata Tessa saat dihubungi wartawan, Rabu (12/3/2025).

Tessa menegaskan, pihaknya sudah sesuai prosedur dalam mengusut pekara yang menjerat Hasto dari tahap penyelidikan hingga penyidikan. Menurutnya, semua permasalahan yang dilontarkan kubu Hasto akan terjawab dengan sendirinya di ruang sidang.

"Semua tudingan tersebut saya rasa dapat dijawab dan sama-sama disaksikan masyarakat pada saatnya persidangan berlangsung," ujarnya.