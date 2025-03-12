Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jampidsus Febrie Adriansyah Diadukan ke KPK

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Rabu, 12 Maret 2025 |21:44 WIB
Jampidsus Febrie Adriansyah Diadukan ke KPK
Gedung KPK (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada Kejaksaan Agung (Kejagung), Febrie Adriansyah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Koalisi Sipil Selamatkan Tambang (KSST) pada Senin, 10 Maret 2025. Febrie dilaporkan ke KPK terkait dugaan empat kasus korupsi.

Koordinator KSST, Ronald Loblobly mengklaim bahwa pihaknya mengantongi bukti kuat dugaan Febrie Adriansyah terlibat korupsi. Oleh karenanya, mereka berani melaporkan Febrie ke KPK. Febrie dilaporkan atas dugaan penyalahgunaan kewenangan atau korupsi dalam penyidikan kasus korupsi PT Jiwasraya.

Kemudian, Febrie dilaporkan atas dugaan yang berkaitan dengan perkara suap Ronald Tannur dengan terdakwa Zarof Ricar. Febrie juga dilaporkan karena diduga terlibat korupsi tata kelola tambang batubara di Kalimantan Timur, serta dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"Ya (miliki bukti kuat). Tempo hari kan saat di DPR yang bersangkutan sempat membantah bahwa lelang asset tambang dalam kasus Jiwasraya dilakukan oleh PPA. Karena bantahannnya, kami sampaikan tiga kasus dugaan lainnya," ujar Ronald kepada wartawan, Rabu (12/3/2025).

Ronald menekankan pihaknya sudah sempat melaporkan Febrie atas dugaan penyalahgunaan dalam penanganan kasus Jiwasraya. Namun, Febrie sempat membantah dugaan penyalahgunaan wewenang dalam kasus Jiwasraya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190336//kpk-kC4W_large.jpg
Gus Yaqut Diperiksa KPK soal Kerugian Negara di Kasus Kuota Haji, Ini Kata Kuasa Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190335//korupsi_kuota_haji-oQ3S_large.jpg
Kasus Kuota Haji, Eks Bendahara Amphuri Dicecar KPK soal Audit BPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190334//gus_yaqut-Uu8p_large.jpg
Periksa Gus Yaqut, KPK Dalami Kerugian Negara di Kasus Kuota Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190312//gus_yaqut-VqAY_large.jpg
Gus Yaqut Selesai Diperiksa KPK Terkait Kuota Haji, Irit Bicara Langsung Nyelonong Pulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190306//kpk-0D4T_large.jpg
Eks Ketua DPRD Jatim Kusnadi Meninggal, KPK Setop Penyidikan Kasusnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190250//kpk-UOrI_large.jpg
KPK Geledah Kantor hingga Rumah Dinas Bupati Lampung Tengah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement