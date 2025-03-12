Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Segel 29 Bangunan Ilegal di Kawasan Hulu DAS di Bogor, Menhut Buka Peluang Beri Sanksi Tegas

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 12 Maret 2025 |21:48 WIB
Segel 29 Bangunan Ilegal di Kawasan Hulu DAS di Bogor, Menhut Buka Peluang Beri Sanksi Tegas
Menhut Raja Juli
A
A
A

BOGOR - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan pihaknya telah menyegel 29 bangunan ilegal di kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Bekasi, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ia juga membuka peluang untuk memberi sanksi tegas kepada para pengelola.

"Untuk di kawasan saja, saya bicara di kawasan hutan di Bogor, kami sudah membuat papan pengumuman terhadap 29 unit villa atau taman wisata yang kemungkinan besar melanggar undang-undang dengan melakukan aktivitas tanpa izin di dalam kawasan hutan," kata Menhut usai meninjau Perhutanan Sosial di Majalengka, Rabu (12/3/2025).

Mekanisme selanjutnya, kata dia, tempat-tempat yang sudah dipasang segel itu akan dipanggil dalam rangka untuk pengumpulan data terkait izinnya.

"Secara legalnya seperti apa pada ujungnya nanti akan tetap ada penegakan hukum sesuai aturan Kehutanan," ujarnya.

Menhut mengatakan, nantinya jika 29 bangunan yang telah disegel ini terbukti melanggar, maka pihaknya akan memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Salah satunya dengan dilakukan pembongkaran hingga denda. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190328//prabowo_subianto-TzWD_large.jpg
Prabowo: Bencana Sumatera Beri Pelajaran, Harus Ada Lumbung Desa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190332//bnpb-XVfw_large.jpg
7 Jembatan Akses ke Takengon Aceh Masih Putus Pascabanjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190333//pbnu-gZWu_large.jpg
Pj Ketum PBNU Salurkan Bantuan Rp2 Miliar untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190318//pbnu-JXMI_large.jpg
Pulihkan Aceh Pascabencana, Pj Ketum PBNU Serahkan Rp1 Miliar dan Sembako Bantu Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190298//rumah_rusak_akibat_bencana_di_sumatera-x1sH_large.jpg
Hampir 150 Ribu Rumah Rusak Akibat Bencana Sumatera, Huntara dan Huntap Segera Dibangun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190272//bnpb-oVjN_large.jpg
Korban Meninggal Akibat Bencana Sumatera Bertambah Jadi 1.053 Orang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement