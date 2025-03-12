Menag Ingatkan KPK: Enggak Boleh 'Menembak' Orang Tak Berdosa karena Kecemburuan Sosial

JAKARTA - Menteri Agama, Nasaruddin Umar mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk benar-benar teliti dalam menjerat pihak dalam perkara rasuah.

Nasaruddin meyakini, dengan kepiawaian insan KPK, sudah mengantongi berbagai modus orang-orang agar terhindar dari jeratan korupsi.

"Saya kira KPK sudah cukup banyak perbendaharaan fakta bagaimana pintarnya orang merekayasa keadaan untuk bisa selamat," kata Nasruddin dalam talkshow KPK bertajuk 'Membangun Integritas Bangsa Melalui Peran Serta Masyarakat Keagamaan', Rabu (12/3/2025).

"Tapi sekali lagi saya juga tegaskan, kita enggak boleh menembak orang yang tidak berdosa hanya karena kecemburuan sosial, entah kecemburuan politik, lantas kita menembak orang seolah-seolah orang itu adalah melakukan korupsi, padahal tidak," sambungnya.

Nasaruddin menilai, jika KPK salah menjerat pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban dalam perkara korupsi, maka dosanya sama dengan yang melakukan praktik rasuah.

"Maka itu sama dosanya dengan korupsi itu sendiri," pungkasnya.

(Awaludin)